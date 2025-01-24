لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بنغلادش

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، برئيس الحكومة المؤقتة في بنغلادش، البروفيسور محمد يونس، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، في اجتماع ركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلادش الشعبية.

واستكشاف آفاق التعاون في مختلف المجالات. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها الدولية ودعم مساعي التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، أكدت سمو الشيخة لطيفة، أهمية العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بين الإمارات وبنغلادش، مشيرة إلى حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بنغلادش بما يخدم تطلعات البلدين.

وقالت سموها: «تحرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون مع جمهورية بنغلادش في مختلف المجالات، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الروابط القائمة ودفعها نحو مزيد من النمو والازدهار، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين».

تنمية مستدامة

وركز الاجتماع على بحث سبل التعاون لدعم التنمية المستدامة في بنغلادش، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات. وأكدت سمو الشيخة لطيفة، التزام دولة الإمارات بتبادل الخبرات والابتكارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات فرصة كبيرة لدعم خطط بنغلادش التنموية ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وتناول الاجتماع أيضاً الفرص الاقتصادية المتاحة لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وأكدت سمو الشيخة لطيفة أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بنغلادش من خلال استثمارات استراتيجية وشراكات طويلة الأمد، مضيفة:

«نرى في بنغلادش شريكاً اقتصادياً واعداً، ونتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار للبلدين».

دور محوري

من جهة أخرى، التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، هيلدا شواب، المؤسس المشارك ورئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك خلال الاجتماع السنوي الـ 55 لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وأشادت سموها بالدور المحوري الذي قامت به رئيسة مؤسسة شواب، التي دعمت رواد الأعمال حول العالم لأكثر من عقدين، حيث تنسجم جهود هذه المؤسسة في بناء شراكات عبر القطاعات المختلفة لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية مع جهود الإمارات التنموية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التزام دولة الإمارات بإنشاء منظومات ملهمة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي والشمولية، كما أعربت سموها عن حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجهات والمؤسسات والشخصيات العالمية الفاعلة، مثل هيلدا شواب، لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وإلهام التغيير الإيجابي، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدالة واستدامة.

وتضمن اللقاء عدداً من الموضوعات التي ألقت الضوء على العمل المشترك الهادف إلى دفع عجلة الابتكار العالمي، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق النمو الشامل من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية.

كما ناقش اللقاء أوجه التكامل بين رؤية دولة الإمارات للقطاعات الثقافية والإبداعية، ورسالة مؤسسة شواب التي تسعى إلى تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين ليكونوا ضمن الأسس الرئيسية الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعاتهم.

من جانبها قدمت هيلدا شواب رؤى مستمدة من خبرتها الواسعة في تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية وتمكين المجتمع من خلال حلول مبتكرة ملهمة. وركزت النقاشات على استراتيجيات دمج ريادة الأعمال الاجتماعية ضمن المبادرات الثقافية، وتعزيز دور الإبداع في معالجة التحديات العالمية مثل التحديات ذات الصلة بتكافؤ الفرص بين الجنسين، والتعليم، وتغير المناخ.