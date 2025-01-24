«موانئ دبي العالمية» تناقش آفاق التجارة العالمية 2025

في إطار الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) في دافوس، عقدت النسخة الثالثة من سلسلة قادة موانئ دبي العالمية تحت شعار «آفاق التجارة العالمية 2025».

شهد الحدث، الذي يُعد إحدى أبرز الفعاليات الدولية في مجال التجارة، مشاركة معالي سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والبروفيسور جون ديفتيريوس، أستاذ إدارة الأعمال الزائر في جامعة نيويورك أبوظبي، في حوار ملهم سلط الضوء على أبرز التوجهات الناشئة في التجارة العالمية.

التجارة شريان الاقتصاد

ناقشت الجلسة التحديات والفرص التي تواجه التجارة العالمية في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة. أكدت النقاشات أن التجارة تظل الأساس الحيوي للاقتصاد العالمي، إذ تفتح آفاقاً جديدة لتحسين حياة الأفراد حول العالم. وفي عام اتسم بالانتخابات الكبرى، وتصاعد التوترات السياسية، وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، ناقش المشاركون أهمية تعزيز العلاقات التجارية الدولية، وتطوير التعاون بين الدول لضمان الاستقرار والنمو المستدام.

رؤية مبتكرة

قدم معالي سلطان أحمد بن سليّم خلال الحوار رؤى استراتيجية حول أهمية بناء سلاسل إمداد مرنة ومستدامة في مواجهة التحديات المتزايدة. وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومات والشركات لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، مع التأكيد على دور التقنيات الحديثة والابتكار في تحسين كفاءة العمليات التجارية وجعلها أكثر ذكاءً وشمولية.

صدارة الأسواق الناشئة

ركز الحوار أيضاً على تعزيز مكانة الأسواق الناشئة في تشكيل مشهد التجارة العالمية. وأكد معالي سلطان أحمد بن سليّم أهمية استثمار الإمكانات غير المستغلة لهذه الأسواق، وتعزيز سلاسل الإمداد فيها لدعم أولويات التنمية.

وجاءت هذه المناقشات في توقيت حاسم، بالتزامن مع استضافة جنوب إفريقيا لقمة مجموعة العشرين، والبرازيل لقمة المناخ COP30، وقمة BRICS+، بالإضافة إلى رئاسة ماليزيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

الابتكار والاستدامة

تناولت الجلسة أيضاً تطور أدوار المؤسسات العالمية والمنتديات متعددة الأطراف في دعم الاقتصادات المتنوعة، وضمان تمثيلها في المناقشات التجارية الرئيسية. كما تم استعراض أهمية دمج الممارسات المستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، مع تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وأهداف الاستدامة.



تعزيز الحوار الدولي

وتواصل سلسلة قادة موانئ دبي العالمية لعب دور محوري في أجندة جناح الإمارات، الذي يرسخ مكانته كمنصة رائدة للحوار الدولي والابتكار. ومن خلال استضافة مناقشات استشرافية مثل «آفاق التجارة العالمية 2025»، يعزز جناح الإمارات جهوده في تقديم حلول عملية للتحديات التجارية العالمية.

قدمت الجلسة فرصة استثنائية لاكتساب رؤى عميقة حول مستقبل التجارة، واستكشاف سبل التعاون بين الحكومات والشركات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة، والابتكار في ظل بيئة عالمية تتسم بالتغير السريع.