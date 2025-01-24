الإعلان عن مؤشرعالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل

وقعت مؤسسة دبي للمستقبل، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه.

وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» قبل عامين.

مبادرة عالمية

وأكد خلفان بالهول أن هذه المبادرة العالمية تجسد حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها المعرفية في مجال تصميم المستقبل وتعزيز شراكاتها الدولية مع الشركاء لتعزيز الوعي بأهمية الاستعداد للمستقبل في القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيعها على تبني ممارسات مبتكرة ترتكز على تطوير استراتيجيات شاملة تضع الأهداف المستقبلية في صميم عملها.

وقال إن هذا المؤشر العالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل يمثل أحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية ودعم المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المجتمعات حول العالم.

فرص للنمو المستقبلي

وتتيح هذه الأداة التي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي الفرصة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقييم جاهزيتها للمستقبل بشكل مستقل، والتركيز على فرص النمو وتحديد مجالات التطوير وسبل التغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهها في الحاضر والمستقبل.

وتعتبر هذه المبادرة التي ستعمل عليها مؤسسة دبي للمستقبل أحد مخرجات عضويتها في الشبكة العالمية لاستشراف المستقبل التي يشرف عليها المنتدى الاقتصادي العالمي، وتهدف لتسهيل التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حول العالم في مجالات تصميم المستقبل، وتضم مؤسسات من القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال ومراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني.