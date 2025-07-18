الشيخة فاطمة: الإمارات تضع تمكين المرأة في صدارة الأولويات

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً غير محدود للمرأة.

وتضعها في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من قناعتها بأن الشراكة بين المرأة وشقيقها الرجل، تشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة، ودعامة أساسية من دعائم استدامة النهضة والتطور، والعبور بثقة نحو المستقبل.

وقالت سموها، في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، التي تضمنتها أجندة الأمم المتحدة 2030، المرتبط بدور المرأة وتمكينها لبناء أسر متماسكة، ومساهمتها في كافة مجالات الحياة.

وذلك من خلال تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى باتت اليوم مساهماً أساسياً وفاعلاً في عملية صنع القرار، وعاملاً لا يمكن من دونه التخطيط بشكل سليم للمستقبل، وجزءاً أصيلاً في منظومة الازدهار والريادة التي تحرص عليها الدولة على الصعد كافة، ومثالاً يحتذى في تحمل المسؤولية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت سموها أن تمكين المرأة نهج راسخ، أسس له وأرساه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سعى إلى تمكين ابنة الإمارات، وحرص على تحفيزها، وشجعها في كل مناسبة على الانطلاق نحو آفاق المستقبل، والإسهام في العطاء، وبوأها المكانة التي تستحق، إيماناً منه بأنها نصف المجتمع، إذ حصلت المرأة في الدولة على العديد من الفرص.

وتبوأت أعلى المراتب في الوظائف المختلفة، وأسهمت مع الرجل في بناء الوطن، مستذكرة في هذا السياق، قوله رحمه الله «أنا نصير المرأة.. أقولها دائماً، لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها»، وكذلك قوله «المرأة نصف المجتمع».

وأشادت سموها بما تحقق للمرأة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، من إنجازات، مكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تحتل المرتبة الـ 13عالمياً، والأولى إقليمياً، في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، وتحقيق نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال، والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن، الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023 / 2024.

ولفتت سموها، في هذا السياق، إلى أن دستور الدولة ضمن المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، مشيرة إلى اعتماد مجلس الوزراء عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين.

وصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لعام 2018، بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحادي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، المعروف بـ «قانون العمل الإماراتي، الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة»، تقضي المادة 4 منه بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، في حال كانت تقوم بالعمل ذاته، أو آخر له قيمة متساوية.

دعم

ونوهت سموها بإطلاق الدولة السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ودعمت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.

حيث تشغل النساء اليوم 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما جعل الإمارات في صدارة الدول التي توفر تمثيلاً متوازناً بين الجنسين في البرلمان، كما أن 26 % من مجلس الوزراء من العنصر النسائي، يقدن ملفات حيوية، مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة، فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل 71 % من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل

63 % من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13 % من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.

وأوضحت سموها أن ابنة الإمارات خاضت مجال ريادة الأعمال بكل كفاءة واقتدار، مشيرة في هذا الإطار، إلى وجود أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية، يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات يفوق 60 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بمجال التعليم والتكنولوجيا، قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن 46 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في دولة الإمارات العربية المتحدة، هم من النساء، كما أن 50 % من إجمالي العاملين في القطاع الفضائي بالدولة منهن أيضاً، في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55 % من القوى العاملة.

ولفتت سموها إلى أن جهود الإمارات في مجال تمكين المرأة، امتدت إلى العالم أجمع، إذ أطلقت الدولة العديد من البرامج الداعمة للمرأة، ومنها مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم من خلالها تدريب ما يزيد على 500 امرأة.

فضلاً عن مشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، الذي تم اعتماده في قمة القادة 2023، لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة، وتسهم في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي، وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعي، وغيرها من المبادرات الاستثنائية.

دور

وأعربت سموها عن اعتزازها بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة، مثل الاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في دعم وتمكين النساء والفتيات، مشيدة بالبرامج والأنشطة التي تنفذها هذه المؤسسات لتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجالات المختلفة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الوجه الأمثل.

وتأتي تصريحات سموها، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى، يوم الثلاثاء، في مدينة نيويورك، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تحت شعار «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمبنية على العلم والأدلة من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الشاملة».

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى، بوفد رسمي، يستعرض أمام المشاركين من مسؤولين حكوميين وخبراء ومختصين وأكاديميين وقيادات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نموذج الإمارات الريادي في مجال التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المنتدى تضمن الاستعراضات الوطنية الطوعية للدول المشاركة، والتي تهدف إلى متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 وتسريعها، ويركز هذا العام على الأهداف (3، 5، 8، 14، 17) من أهداف التنمية المستدامة.