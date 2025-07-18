سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «خيرية الشارقة»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وعضوية كل من: الدكتور يعقوب علي سعيد خلف النقبي والدكتور سعيد مصبح الكعبي وسعيد غانم مطر السويدي ومحمد راشد بيات.

وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

إلى ذلك، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة تخصيص منطقة سكنية جديدة للمواطنين في ضاحية الدحيات بمدينة كلباء، لإنشاء مجمع سكني يضم 190 قطعة أرض سكنية وحديقة رئيسية ومسجداً، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشييد 54 وحدة سكنية في المنطقة.