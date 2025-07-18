محمد الشرقي: المعرفة الرقمية داعم محوري لتحقيق الرؤية المستقبلية للفجيرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الناشئة والشباب من أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية باعتبارها داعماً محورياً لتحقيق الرؤية المستقبلية لإمارة الفجيرة، وتنميتها المستدامة والشاملة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج طلاب وطالبات المرحلة الثالثة والختامية من مبادرة «نشء الفجيرة .. رواد التقنية»، الذي انطلق في أبريل العام الجاري، بتنظيم وإشراف مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وبالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاستثمار في الإنسان، وتمكين الأجيال القادمة من الناشئة والشباب في كافة المجالات.

وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تقنياً ومعرفياً تسهم بفاعلية في دعم مسيرة التطور الذي تشهده إمارة الفجيرة، وبناء مستقبل الوطن والنهوض بدعائم تنميته.

وأشاد سموه بجهود الطلبة المشاركين في مبادرة «نشء الفجيرة .. رواد التقنية»، وما أظهروه من تميز وحرص كبيرين على التعلم والمشاركة، والاهتمام بتوظيف المهارات التقنية ضمن مشاريع تطبيقية، في خطوة مهمة تدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وتلبّي متطلباته المعرفية.

وشهد الحفل عرضاً لعدد من المشاريع التقنية التي طوّرها الطلبة ضمن خمسة مسارات رئيسية، شملت القطاع الصحي، والسياحي، والتعليمي، والمجتمعي، والاقتصادي. كما قام سموه بجولة في المعرض المصاحب للحفل، حيث استعرض الطلبة مُخرجات البرنامج ونتائج تطبيقاتهم التفاعلية.