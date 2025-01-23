«مبادرات محمد بن راشد» و«يونيسف» تعززان تعاونهما لدعم المجتمعات والفئات الأقل حظاً حول العالم

بحث معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مع كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والنتائج التي تحققت بعد مرور عام على تعهد مؤسسة المبادرات بتقديم نحو 30 مليون درهم (8.1 ملايين دولار) مساهمة في صندوق تغذية الطفل «CNF»، الذي تديره «يونيسف».

جاء ذلك خلال مشاركة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويعد صندوق تغذية الطفل آلية تمويل جديدة صممت لتسريع تنفيذ السياسات والبرامج والمساعدات الموجهة لإنهاء ظاهرة هزال الأطفال، إذ سيمكن هذا التبرع صندوق تغذية الطفل من توفير مكملات غذائية أساسية ووجبات علاجية لأكثر من 371 ألف طفل وامرأة حتى نهاية سنة 2027.

وهو ما ينسجم مع أهداف مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في مكافحة الجوع وسوء التغذية، ومساعدة الفئات الأقل حظاً في أنحاء العالم.

وجرى في اللقاء التأكيد على التزام مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويونيسف، معالجة أزمات تغذية الأطفال في أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض خطط المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها مؤسسة المبادرات مع يونيسف، وخاصة في مرحلتها الأولى التي تدعم أربع دول، وهي منغوليا، وتنزانيا، ومدغشقر، وسريلانكا.

رسالة إنسانية

وقال معالي محمد القرقاوي: يجسد تعاوننا مع يونيسف رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في العالم، وخاصة الأطفال وأسرهم.

بما يضمن لهم شروط الحياة الكريمة، وهو ما يترجم الرسالة الإنسانية للمؤسسة المتمثلة في تسخير الموارد والإمكانات كافة لإحداث تغيير إيجابي في واقع المجتمعات في أنحاء العالم.

وأضاف معاليه: تأتي هذه الشراكة في وقت تعاني فيه العديد من دول العالم من الأزمات الاقتصادية، والنزاعات، والتغيرات المناخية، والتي تفرض تحديات متزايدة على الأطفال والنساء، وخاصة في المناطق المتأثرة من هذه النزاعات.

ومن شأن العمل المشترك بين مؤسسة المبادرات ويونيسف، أن يدعم الجهود التي تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي مستدام في حياة ملايين الأشخاص، وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً وتحسين جودة حياتها.

إنجازات جديدة في العمل الإنساني

وتضم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن خمسة محاور رئيسة، وهي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة.

وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل، وقد بلغ حجم إنفاق المؤسسة 1.8 مليار درهم في سنة 2023 واستفاد من برامجها أكثر من 111 مليون مستفيد في 105 دول.