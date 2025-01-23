«إقامة دبي» تحتفي بفرق عمل «تسوية أوضاع المخالفين»

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حفلاً تكريمياً خاصاً تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلتها فرق العمل المسهِمة في إنجاح مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة. وتم في الحفل تكريم 390 موظفاً، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، وعدد من مساعدي المدير وفرق العمل.

وأعرب الفريق محمد المري عن فخره واعتزازه بالجهود التي بذلتها جميع الفرق، مشيداً بالتفاني والالتزام اللذين أظهروهما في تقديم الدعم للمخالفين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم بسهولة ويسر.

وأضاف: «نحتفل اليوم بنجاح رحلة استمرت 4 أشهر، شهدنا فيها تحديات متعددة، ولكن بروح الفريق الواحد والعمل الدؤوب، استطعنا تحقيق إنجازات بارزة. لقد لمسنا مواقف إنسانية تبرز القيم النبيلة لدولتنا، فعمل موظفونا بإخلاص وتفانٍ لخدمة أفراد المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم».

وأكد الفريق المري أن هذه المبادرات تجسد روح الإنسانية التي تُعد جزءاً أصيلاً من هوية الإدارة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تبرز رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مستمرة في دراسة الأسباب الجذرية لمخالفات الإقامة وتعزيز الاستراتيجيات الاستباقية المعتمدة على التوعية والتثقيف، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية للحفاظ على هذه الإنجازات، وتعزيز مكانة دبي رمزاً عالمياً للأمن والإنسانية.

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض جهود جميع فرق العمل التي أسهمت في إنجاح المهمة، فأدى فريق الموارد البشرية والحوكمة دوراً محورياً في تنسيق وتنظيم الموارد البشرية، وبرز فريق المخاطر والأزمات في إدارة التحديات وضمان استمرار العمليات.

وأسهم فريق تطوير الإجراءات في تبسيط وتحسين العمليات لتسهيل الإجراءات، فيما قدّم فريق الدعم اللوجيستي دعماً تقنياً وميدانياً أسهم في تنفيذ العمليات على أرض الواقع.

كما استعرض الفيلم جهود فرق مراكز الخدمة التي استقبلت المراجعين وقدّمت لهم الدعم اللازم، إلى جانب الفريق الإعلامي الذي قاد حملات التوعية ونشر المعلومات وتوجيه المستفيدين للاستفادة القصوى من المهلة، والفريق التقني الذي وفّر الحلول التقنية لضمان كفاءة سير العمل.

وشارك فريق النزول الميداني على مراكز «آمر» في متابعة الخدمات المباشرة للمراجعين، بينما تولّى فريق قطاع تنفيذ علاقات العمل تنسيق ومتابعة الإجراءات لتحقيق الأهداف المحددة. وأدى فريق قطاع المخالفين دوراً أساسياً في تقديم الدعم للمخالفين ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم.