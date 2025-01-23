سعود بن صقر يطّلع على خطط وبرامج «الداخلية» في رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس وفداً من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية.

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واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في اللقاء على خطط وبرامج وزارة الداخلية واستراتيجيتها في المجالات الأمنية كافة في إمارة رأس الخيمة والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية، وفق أعلى المعايير العالمية لترسيخ الأمن والأمان، وتعزيز مكانتها المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تعرف سموه إلى جهود الوزارة ومبادراتها الأمنية في إمارة رأس الخيمة الهادفة إلى تطوير العمل في المجالات الأمنية والشرطية، عبر تبني أحدث وأفضل التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن والشعور بالأمان، وتهيئة بيئة آمنة تدعم المسيرة التنموية الشاملة للإمارة.

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جهود وزارة الداخلية وإنجازاتها الأمنية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي يولي تعزيز منظومة العمل الشرطي وتطوير المجالات الأمنية كافة في الدولة اهتماماً كبيراً.

وأعرب اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه وتوجيهاته المتواصلة لتطوير العمل الشرطي والأمني في الإمارة، والتي أسهمت في ترسيخ الأمن والأمان والاستقرار لدى جميع المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة رأس الخيمة.