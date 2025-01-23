ولي عهد الشارقة يفتتح مبنى مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات «STCAS»، الذي يعد أحدث المبادرات التي تدعم قطاع الطيران المدني في الدولة، وتعزز تطوره وازدهاره.

وأوضح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات، أن افتتاح المبنى يؤكد حرص الدائرة على تطوير منظومة الطيران المدني وتعزيز مهارات العاملين في القطاع وكذلك الكوادر الوطنية والتركيز على زيادة نسبة التوطين.

وأشار إلى أن الشارقة تواصل سباق التميز في العديد من المجالات ومنها قطاع الطيران، محققة إنجازات كبيرة تتماشى مع الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة، مؤكداً أن دولة الإمارات أيضاً شهدت تطوراً ملحوظاً في هذا القطاع الحيوي وعزّزت مكانتها مركزاً عالمياً للطيران عبر ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجية.

وتناول رئيس مجلس إدارة مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات أهمية تطوير قطاع الطيران من النواحي التشريعية والتنظيمية والفنية والتقنية، إضافة إلى زيادة كفاءة العاملين فيه، وتزويدهم المهارات الضرورية لإنجاز مهامهم بكفاءة عالية، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة بتكريم العاملين من الأفراد الذين كانت لهم مساهمات في تدشين مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات ملتقطاً سموه معهم صورة جماعية، وتسلم سموه هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة المركز معربين عن شكرهم وامتنانهم لحضور سموه الافتتاح.

وتجول سموه في أروقة المبنى الذي شُيد خصيصاً للتدريب المهني، والحاصل على الاعتماد من الهيئة العامة للطيران المدني، مطلعاً سموه على ما يضمه المركز من فصول دراسية متخصصة في مجالات الطيران المختلفة، وغرف المحاكاة، ومكتبة، ومقهى للوجبات الخفيفة.

وتعرف سمو ولي عهد الشارقة إلى أحدث المواصفات الذي شُيد بها المركز والتقنيات الحديثة للأجهزة المختلفة التي تسهم في خدمة قطاع الطيران.

إضافة للخدمات وجدول الدورات المتخصصة التي يقدمها المركز ومنها دورة تدريب مراقب الحركة الجوية، وأمن الطيران تعزيزاً لمهارات ومعارف المنتسبين إليه في قطاع الطيران المدني، وهو ما يسهم في رفد السوق بالكفاءات والمواهب والموظفين الذين يتمتعون بأفضل المهارات.