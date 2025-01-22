مشاركة قياسية لوفد الدولة في «دافوس» تدعم الشراكات الدولية

تواصل حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى. وتشهد مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» 2025 زخماً متزايداً بتمثيلها الذي يشكل النسبة الكبرى من وفد الدولة.

كما تشهد الدورة الحالية للمنتدى أجندة نوعية حافلة لوفد الدولة يشارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية تهدف إلى التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع، الذي يعتبر ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني.

كما تهدف هذه المشاركة القياسية إلى تعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية، بما يفتح لها آفاقاً أوسع للنمو، وهو ما يتيحه المنتدى.

مسارات للنمو الاقتصادي

وضمن أجندة فعاليات المنتدى، شارك خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، في جلسة رئيسية بعنوان: «إيجاد مسارات للنمو الاقتصادي في أوقات عدم اليقين».

وشارك إلى جانبه في الجلسة كل من الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل العالمية عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وماركوس والنبرغ، رئيس مجلس إدارة بنك سكاندينافيسكا إنسكيلدا في السويد، عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأجاب المتحدثون في الجلسة عن التساؤلات حول أهم الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها للتعامل مع المشهد الاقتصادي اليوم، وكيفية إيجاد مسارات للتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات، حيث تعاني 80 % من دول العالم تباطؤاً في النمو متراجعاً إلى أقل من النسب التي كانت موجودة في العقد الذي سبق ظهور «كوفيد 19».

وسيتحدث سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في جلسة بعنوان: «المخطط الاقتصادي للهند»، إلى جانب أشويني فايشناو، وزير السكك الحديدية ووزير الإعلام والإذاعة ووزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، وسانجيف باجاج، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة باجاج فينسيرف في الهند، وشوبانا كامينيني، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو هيلث المحدودة في الهند.

وتستعرض الجلسة كيف استفادت الهند من خطة عملها الاقتصادية الجديدة، وإلى أي مدى يمكن لهذا النموذج الاستمرار في دفع عجلة النمو العالمي، حيث تعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إذ حققت نمواً بنسبة تزيد على 8 % في العام الماضي. وقد تم تعزيز هذا النمو بفضل التركيز على تشجيع الابتكار المحلي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتصنيع.

نهج جديد للتنمية

ويشارك بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في جلسة بعنوان: «المؤثرون الجدد في التنمية خلال القرن الحادي والعشرين».

ويتحدث خلال الجلسة كذلك حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وآنا بيردي، المدير الإداري للعمليات في البنك الدولي، وإرنستو توريس كانتو، رئيس قسم الشؤون الدولية في سيتي جروب بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها ميريك دوشيك، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتتناول الجلسة مناقشات حول الرؤية الجديدة للتنمية في سبيل خلق محركات للنمو في الأسواق الناشئة تقود التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

حيث يضع المشهد العالمي لقضايا المساعدات والتنمية القطاع الخاص بشكل متزايد في طليعة نهج جديد مع تجاوز سوق الاستثمار المؤثر في التنمية الآن تريليون دولار، مع وجود فرصة متزايدة لرأس المال الاستثماري للوصول إلى أسواق جديدة.

الذكاء الاصطناعي

ويشارك حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «e&»، في جلسة حول «تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع»، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وباولا إنجابير.

وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وبراد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية عضو تحالف قادة المناخ من الرؤساء التنفيذيين، وبيل توماس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العالمي لشركة KPM الهولندية عضو مجلس الأعمال الدولي.

وتطرح الجلسة أهم التصورات حول اشتداد السباق نحو زعامة الذكاء الاصطناعي، حيث بات الوصول إلى البنية الأساسية الرقمية المرنة والقدرات الحاسوبية المتقدمة والاستثمار القوي بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال أمراً بالغ الأهمية.

كما أن هذا المجال يشهد تقدماً سريعاً في بعض البلدان لضمان ميزتها التنافسية، بينما تكافح بلدان أخرى لمواكبة هذا التسارع، وتجيب الجلسة عن تساؤلات حول أهم الاستراتيجيات لسد هذه الفجوة المتزايدة في الذكاء الاصطناعي وضمان وصول أكثر عدالة إلى فوائده على مستوى العالم.

ويشارك أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، في جلسة بعنوان: «نظرة بعيدة المدى على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

كما يشارك في الجلسة محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، ونورة سليمان الفصام، وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناقش الجلسة سبل تمكين المنطقة من الاستثمار في النمو المستدام في ظل التقلبات، حيث من المتوقع أن يصعد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8% في عام 2025، ارتفاعاً من 2.2% في عام 2024، حتى مع استمرار المنطقة في التعامل مع حالة عدم اليقين الشديدة.

وفي حين تعمل الصراعات وارتفاع المديونية وانقطاعات سلاسل التوريد على الحد من آفاق النمو، فإن الاقتصادات الكبرى في المنطقة تواصل المضي قدماً في مبادرات التنويع واسعة النطاق.

الأمن السيبراني

وتتضمن الأجندة جلسة عن التعامل مع التعقيدات السيبرانية، تشارك فيها هدى الخزيمي، مدير مركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي، وجوبيند سينغ ديو، وزير الرقمنة في ماليزيا، وأوسكار لوبيز، وزير التحول الرقمي والخدمة المدنية في إسبانيا، وجاي شودري، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة Zscaler في وروبرت م. لي الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة Zscaler مؤسس شركة دراغوس.

وتتناول الجلسة تصاعد الهجمات الإلكترونية ومخاطرها في ظل تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي والتحولات التكنولوجية غير المسبوقة التي تلقي بظلالها على قدرة المنظمات على الصمود.

كما تناقش الاتجاهات الناشئة التي ستعيد تشكيل نموذج الأمن السيبراني وكيف يمكن للقادة العالميين الاستفادة من هذه الأفكار لبناء مستقبل رقمي أكثر أمناً وإنصافاً.

وتشارك هدى الخزيمي، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لعدد من شركات التقنية العالمية، في جلسة أخرى حول تمكين الناس من خلال البنية التحتية الرقمية العامة. كما يشارك شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في الإمارات، في حوار شامل حول مخاطر المناخ على الصحة، ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي.