ولي عهد الفجيرة: تعزيز التعاون بين المؤسسات يرفع كفاءة الكوادر الوطنية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين «مجلس محمد بن حمد الشرقي» و«كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، وذلك في إطار تنفيذ «برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة» في إمارة الفجيرة.

وقّع المذكرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات بهدف تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتهم على كافة المستويات، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبنّي المبادرات الريادية والمشاريع النوعيّة التي تدعم بناء مجتمعٍ مُمكّنٍ معرفياً.

وقال الفلاسي: «يشكّل تعاوننا خطوةً استراتيجيةً في إطار رسالتنا لتعزيز التميز الحكومي وصقل المهارات القيادية». كما أكد الطنيجي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ويمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي. كما قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

«يسعدنا أن نتعاون مع مجلس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي من خلال برنامج «محمد بن حمد الشرقي لإعداد القادة - برنامج القيادات التنفيذية». ويستهدف البرنامج 25 من نوّاب الرؤساء التنفيذيين ومديري الإدارات في الفجيرة من القطاع الحكومي والخاص.

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية الفلسفة في تعزيز التفكير النقدي البنّاء والتحليل الموضوعي والبحث في جوهر القيم، مشيراً إلى أهمية انخراط الشباب في اكتساب الأدوات والأساليب الفكرية المتجددة للقضايا المجتمعية والثقافية الراهنة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مقرّ بيت الفلسفة بالفجيرة، تخريج طلاب السنة الثانية من برنامج «مدخل إلى الفلسفة».