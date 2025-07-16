نهيان بن مبارك: برامج صندوق الوطن تبني شخصية إماراتية مبدعة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن البرامج الصيفية للصندوق هذا العام تمثل نموذجاً رائداً في بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمبدعة، المتمسكة بهويتها، والمعتزة بلغتها.

والمنفتحة على مجتمعها وإنسانيتها، وأن الإقبال الواسع، والتفاعل الكبير من جانب أبناء وبنات الإمارات في مناطق الدولة، وثقة أولياء الأمور في القائمين على هذه البرامج والمشاركة الواسعة من المدارس والمراكز الثقافية والشبابية التي تجاوزت 56 مقراً على مستوى الدولة، دليل على أن زرع القيم الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، التي تعتز باللغة العربية، وصون تراثها، هي مسؤوليات يتقاسمها الجميع، بداية من الأسرة والتعليم وفئات المجتمع، وأنها تثمر نجاحات مبهرة نهديها للمستقبل حين نعمل لها معاً، بروح الفريق.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق أنشطة الأسبوع الثاني من برامج صندوق الوطن الصيفية الذي يحمل شعار «قيمنا من نور الإسلام»، في مقراتها كافة على مستوى الدولة، والتي تتوزع بين المدارس الحكومية والخاصة والمراكز الثقافية والشبابية.

ويركز هذا الأسبوع على دعم وتعزيز اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن وأحد أهم مكونات الهوية الوطنية الإماراتية، وتشجيع المواهب، وتعزيز القيم والتراث الإماراتي في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال أنشطة متكاملة تجمع بين الترفيه والإبداع والرياضة والثقافة والتراث، وتم تصميمها لكي تناسب المراحل العمرية الثلاث التي تضمها البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام.

وأوضح معاليه أن الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن يركز على القيم الإسلامية الراسخة التي تعزز الأخوة الإنسانية والتعايش بين البشر في سلام وتعاون.

إضافة إلى «العربية لغة القرآن» الذي يهتم باللغة العربية وفنونها وآدابها، عبر أنشطة متنوعة تعتمد أساليب مبتكرة في العرض الجذاب والتفاعل الدائم مع المشاركين، باعتبارها جزءاً أساسياً في الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والمحادثة والكتابة بالعربية، لتشجيع الأجيال الجديدة على الاعتزاز بلغتهم، في إطار التزامهم بالمبادئ والقيم السامية لديننا الحنيف وهويتنا الإماراتية.

ورفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

مؤكداً أن دعم سموه اللامحدود للمبادرات كافة التي تتعلق ببناء الإنسان الإماراتي ولا سيما الأجيال الجديدة هو تجسيد حي لكون الإنسان أولوية أُولى لدى سموه، وأن الحفاظ على الهوية الإماراتية وإيصالها بكل مكوناتها وأهدافها إلى أبناء وبنات الوطن، هو الطريق إلى مستقبل مشرق لأبناء الإمارات.

وشملت أنشطة الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن لقاء حول ثقافة احترام القانون باعتبارها تجسيداً لحب الوطن والمحافظة على قيمه ومقدراته، بجانب ورش تدريبية للطلبة حول الفخار، وأنشطة تتعلق بالقيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم.

كما تم توزيع 50 ألف نسخة من «جزء عم» على الطلبة والطالبات المشاركين ونسخ من كتاب «لغة القرآن الكريم»، أصدرها صندوق الوطن خصيصاً لهذا الغرض. كما شملت الأنشطة ورشة تدريبية للكتابة الإبداعية تحت عنوان «الكاتب الصغير».