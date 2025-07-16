محمد الشرقي: الإمارات رائدة في التحول الرقمي الحكومي

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إطلاق وزارة الطاقة والبنية التحتية أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، يُعد نموذجاً رائداً على مستوى الدولة في تقديم خدمات حكومية ذكية ومترابطة، تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، من دون تدخل بشري مباشر.

وحضر حفل الإطلاق المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مقر المركز بمدينة الفجيرة.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة إطلاق مركز الخدمات الرقمية الافتراضية في إمارة الفجيرة، والذي يُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات نحو بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتيسير الخدمات للمواطنين والمقيمين.

مؤكّداً سموه، أن هذا المركز يمثل نموذجاً متقدماً في تقديم خدمات حكومية ذكية، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على تبني أحدث التقنيات وتوظيفها بفعالية لخدمة الإنسان، في تأكيدٍ على المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي الحكومي.

كما أشاد سموّه، بجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطوير بنية خدمية رقمية متكاملة، تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وترتقي بتجربة المتعامل.

وقال المهندس شريف العلماء، إن المركز يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تجربة غير مسبوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والهولوجرام، مشيراً إلى أنه نموذج قابل للتوسع في مختلف إمارات الدولة، بما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً في المجال الرقمي.

وأكد المهندس محمد بن طليعة أن المركز يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ويجسد كفاءة الجهات الحكومية في تبني أحدث الابتكارات الرقمية لتوفير تجربة متعامل استثنائية تواكب تطلعات الدولة نحو الريادة العالمية في تقديم الخدمات.

كما أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع بريد الإمارات، طابعاً تذكارياً خاصاً بسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يُخلِّد لحظة تاريخية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وذلك بمناسبة افتتاح أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور محمد راشد الحفيتي، رئيس الجمعية.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على المهام والأدوار التي تقوم بها الجمعية، ومبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال خدمة المجتمع والثقافة.وأكّد سموه، دور المؤسسات ذات النفع العام في خدمة المجتمع عبر المبادرات النوعية.

مشيراً إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكل ما من شأنه الإسهام في تطوير مجال الثقافة، ودعم استدامته، وتعزيز ركائز التطور الذي تشهده إمارة الفجيرة على جميع المستويات.