محمد بن سعود: 17 يناير يوم تفاخرت به الإمارات أمام العالم

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن السابع عشر من يناير ذكرى تجسد تلاحم المجتمع الإماراتي وتآزره ووحدته، مجسدا معاني النخوة والشهامة والتضحية من أجل أمن الوطن وسلامته.

وقال سموه إن هذا اليوم الذي رسخ لدى العالم مدى قوة المجتمع الإماراتي، وتعاضده مع قيادته الرشيدة ومؤسسات الدولة، هو يوم من أيام الإمارات التي تفاخرت به أمام العالم بمدى وعي مجتمعها وإدراكه بما تقوم به مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على أمن الوطن، وبمدى حبه وقربه من قيادته وإيمانه الراسخ بحكمته.

وأضاف سموه " ستظل الإمارات واحة أمن واستقرار رافعة راية العز متباهية بها أمام العالم أجمع".