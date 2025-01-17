قائد عام شرطة رأس الخيمة يفتتح قرية الفحص الذكي

افتتح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة قرية الفحص الذكي، ودشن خدمة الفحص الذكي للاختبارات الداخلية للمتقدمين، للحصول على رخصة القيادة، بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية، وعدد من مديري الإدارات وكبار الضباط.

وأكد اللواء بن علوان سعي شرطة رأس الخيمة إلى الارتقاء بالمؤسسة الشرطية، عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المتميزة الموجهة للمتعاملين، بما يسهم في الحفاظ على السمعة المؤسسية، وبما ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية، ويدفع باتجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مبنى قرية الفحص الذكي شهد أعمالاً تطويرية شاملة، تضمنت تجهيزه بكل المعدات والمعايير اللازمة وبالأنظمة الذكية أسهمت في قدرته على استقبال 150 مراجعاً في الساعة الواحدة، وهو ما يمثل 6 أضعاف العدد الذي كان عليه الوضع في السابق.

كما تم تجهيزه لاستقبال المتقدمين للحصول على رخصة قيادة لمختلف الفئات، التي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة، والحافلات الخفيفة والثقيلة، والأجهزة الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والدراجات النارية.

وأضاف: «فيما يتعلق بخدمة الفحص الذكي للمختبرين فإنها توفر إمكانية فحص السائقين دون تدخل العنصر البشري بدقة عالية، من خلال الاعتماد على المركبات المزودة بأحدث معايير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، التي تشمل 8 كاميرات خارجية وداخلية، وحساسات استشعار داخلية وخارجية، فضلاً عن جهاز لوحي داخلي لقراءة هوية المتقدم للاختبار، فيما تتم عملية التتبع من قبل الموظف المختص من داخل غرفة المراقبة والتحكم، ويتم إرسال صورة نصية للمتقدم تعلمه بنتيجة اختباره».