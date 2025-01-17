«أدنيك» تستعرض الاستعدادات لإطلاق «آيدكس ونافدكس»

عقدت مجموعة «أدنيك» اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة، وذلك لاطلاعهم على آخر الاستعدادات والمستجدات المتعلقة بتنظيم الدورة الأكبر والأضخم لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما.

وسيقام المعرضان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وتنظمهما مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، حيث تُعد هذه الدورة الأضخم في تاريخ الحدثين.

وتشهد دورة 2025 مشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، تشمل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه أعرب اللواء الركن فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، عن فخره واعتزازه بالتعاون مع مجموعة أدنيك في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات الدفاعية.

وقال، إن معرضي آيدكس ونافدكس 2025 يحظيان بدعم كبيرمن قيادتنا الرشيدة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن هذه الدورة تمثل نقطة تحول جديدة في تاريخ المعرضين، وذلك من خلال السعي لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الدفاع والأمن.

وأضاف أن المعرضين لعبا على مدار العقود الثلاثة الماضية دوراً محورياً في تعزيز موقع الإمارات على خريطة الصناعات الدفاعية العالمية، ونسعى من خلال دورة 2025 إلى تحقيق العديد من الأهداف، التي تصب في إيجاد الحلول، التي من شأنها النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونؤكد في هذا السياق أن الصناعات الدفاعية والأمنية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لدعم الأمن والاستقرارالعالمي، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق السلام والازدهار للجميع.

ركيزة

من جانبه قال اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا، إن معرضي آيدكس ونافدكس يمثلان ركيزة أساسية في دعم وتطوير الصناعات الدفاعية وإيجاد الشراكات، التي من شأنها النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يوفران منصة مثالية، لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول، وتجمع تحت مظلتها كوكبة من المتخصصين والخبراء من قارات العالم.



التزام

من جهته قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن تنظيم هذه الفعاليات الرائدة يجسد التزام مجموعة أدنيك، بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي عاصمة عالمية لصناعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.