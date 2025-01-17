ولي عهد الفجيرة يؤكد ضرورة الاستثمار في تطوير القطاع الطبي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية التوعية الصحية المجتمعية والوقاية في مكافحة الأمراض المستعصية، وضرورة الاستثمار في تطوير أدوات القطاع الطبي وتحقيق استدامته. جاء ذلك خلال حضور سموه محاضرة بعنوان «رحلة الأمل.. كيف نواجه السرطان بالوعي والعلاج»، ضمن جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، قدمها البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، المدير التنفيذي لمعهد برجيل للأورام واستشاري الأورام والسرطان في مجموعة برجيل القابضة.

ونوّه سموه، إلى حرص ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الصحية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية. وتناول البروفيسور حميد الشامسي، خلال الجلسة، خلاصة تجربته الممتدة في علاج مرضى السرطان، حيث عرض مفهوم المرض وأنواعه وأسبابه.

مشيراً إلى العوامل الوراثية والبيئية والسلوكية التي تسهم في انتشاره، كما استعرض سُبل الوقاية من السرطان عبر التغذية السليمة وممارسة الرياضة والكشف المبكر

. كما تحدث الشامسي عن أحدث التطورات في علاج السرطان، مثل العلاج المناعي والجيني والعلاج الموجه، موضحاً كيف أسهمت هذه العلاجات في تحسين نتائج المرضى؛ وفي ختام المحاضرة، شارك بعض الدروس المستفادة وقصص الأمل والشفاء من تجربته الطبيّة.

وقال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إن المجلس يهدف عبر طرح مختلف المواضيع في دعم المبادرات الصحية والتوعوية التي تسهم في نشر الوعي بين الأفراد حول مختلف القضايا الصحية والاجتماعية المعاصرة، مؤكداً أن المجلس يعدّ منصة معرفية تجمع الخبراء والمهتمين بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى التوعية في المجتمع.

حضر المحاضرة محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعٌ من المسؤولين والشباب.