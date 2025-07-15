تقليص إنجاز معاملات بناء المساجد من 10 إلى 3 أيام عمل

وذلك في ختام دفعة مسرعات مبادرة تيسير بناء المساجد، التي أطلقها في مايو الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الكفاءة، والحد من الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد.
خطوة استراتيجية
ووضع دليل إجرائيّ محكم، تعدّ خطوة استراتيجية، ذات طابع تنظيميّ، تجسد مسؤولية وطنية، ورسالة ثقافية رفيعة، تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتترجم رؤية حكومة دولة الإمارات في التطوير والارتقاء المستدام.
ضمن أرقام متنامية، تعكس طموح القيادة، وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع الحيويّ، عاماً بعد عام، وهو بذلك يخلق منظومة مرنة، مبنية على الاستباقية، تعزز فعالية الأداء الحكومي، من خلال تنسيق الجهود المؤسسية.
والحدّ من البيروقراطية، وتقليص الإجراءات التنظيمية، بما يضمن اتخاذ قرارات تنفيذية سريعة وفعالة، وفق معايير واضحة، تكفل توحيد المسار، وتحقيق إنجازات نوعية في قطاع بناء وصيانة المساجد على مستوى الدولة.
ولذلك تبرز مسؤوليتنا المشتركة، كمؤسسات وطنية وشركاء حكوميين، في منح هذا الملف خصوصية استثنائية، من حيث التعامل، وتسهيل الإجراءات، وتقليص التحديات، بما يعكس توجهات قيادتنا الرشيدة.
وتطلعات حكومتنا، التي لا تتهاون في أيّ شيء يخدم الإنسان والمجتمع، كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه: «إنّ المساجد، وعلى امتداد دولة الإمارات، تجسد منابر الخير والعلم، والدعوة للتسامح والوسطية والسلام».
وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع، من مرحلة التصميم وحتى اكتمال البناء، ما أثمر عن تطوير نماذج ريادية، تُيسر بناء المساجد، وتسهل للمُحسنين التنفيذ، دون تأخير أو تعقيد في الإجراءات».
4 محاور رئيسة
حيث أسفرت الجهود عن مجموعة من النتائج النوعية، التي من شأنها تسريع عملية بناء المساجد، وتعزيز جاهزية الجهات المعنية، لتقديم خدمات أكثر فاعلية وسرعة.
إنجازات محورية
وتم تقليص مدة إنجاز المعاملات بنسبة 50 % في إمارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة. وشملت الإنجازات توحيد لائحة الاشتراطات المعمارية للمساجد في إمارات عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة.
وتمديد صلاحية شهادات عدم الممانعة في قطاعي الاتصالات والصرف الصحي، إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة في أربع إمارات.كما تم منح أولوية خاصة لمعاملات بناء المساجد في الجهات المحلية المختصة، إلى جانب تجهيز 35 قطعة أرض في 4 إمارات، بجميع التصاريح اللازمة.
وجاهزيتها للبدء الفوري في البناء، وتفعيل نظام متابعة إلكتروني لمعاملات بناء المساجد في 4 إمارات، بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويسرع خطوات التنفيذ. وشملت قائمة الشراكات الجديدة بين مركز المسرعات الحكومية كلاً من:
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبلدية الفجيرة، والاتحاد للماء والكهرباء، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعجمان للصرف الصحي، ودائرة بلدية رأس الخيمة، وبلدية أم القيوين، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو، ومؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة، وشركة تنقية للصرف الصحي في الفجيرة.