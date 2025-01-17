عمار النعيمي يكرّم الفائزين بجائزةعجمان للتميز

كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة عجمان للتميز بدورتها السابعة، خلال الحفل الذي نظمه برنامج عجمان للتميز في مرسى الإمارة، بمشاركة وحضور عدد من أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية المحلية.

وعبر سموه عن اعتزازه بإنجازات المكرمين بجوائز التميز، مؤكداً أنهم «نموذج مشرف يُحتذى في التفاني والابتكار»، وحثهم وموظفي حكومة عجمان كافة، على بذل مزيد من الجهد والعمل على الارتقاء بالخدمات الحكومية لأعلى المستويات، بما يسهم في تعزيز إسعاد المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن الفائزين ببرنامج عجمان للتميز، أثبتوا بإنجازاتهم أن التميز ليس مجرد هدف، بل أسلوب حياة ونهج عمل يسهم في تحقيق رؤية إمارة عجمان نحو الريادة والابتكار. ووجه سموه كلمة للمكرمين قال فيها إن «تكريمكم اليوم هو تأكيد على أهمية الجهود التي تبذلونها لتقديم الأفضل في خدمة مجتمعنا وتعزيز كفاءة العمل الحكومي..

أنتم نموذج نستلهم منه العزيمة والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم عجمان عالياً». وأعلن البرنامج عن تبني محور جديد هو محور البيئة، باعتبارها تشكل الأساس الذي تقوم عليه حياتنا ومستقبل أجيالنا وبما تمثله من قيمة لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق التوازن بين الحياة والتنمية، مؤكداً أن الحفاظ عليها وتعزيز استدامتها مسؤولية الجميع دون استثناء.