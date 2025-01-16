عمار النعيمي يزور متحف «ثقافةالكنوز المنسوجة»

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس متحف «ثقافة الكنوز المنسوجة» للسجاد اليدوي النادر.

ويقام المتحف تحت شعار «الفن الإسلامي من قرون ماضية» في فندق عجمان، ويعد متحفاً فريداً من نوعه حيث يضم سجاداً عتيقاً، ويعد من أكبر متاحف السجاد اليدوي الفاخر في الإمارات، وتعود قطعه للقرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي.

وينظم المتحف مؤسسة «التراث للسجاد»، ويعرض أكثر من 4 آلاف قطعة من السجاد الفاخر والنادر، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار درهم وهي غير مخصصة للبيع، في مساهمة من المؤسسة لنشر فنون السجاد الفاخر التي زينت قصور القرون الماضية، وأصبحت اليوم قطعا متحفية نادرة في المتاحف العالمية.

وقال أمير قنبري نيا، مدير عام مؤسسة التراث للسجاد: إن هذا المتحف يأتي مواكباً لرؤية عجمان 2030 في جعل الإمارة مركزاً للفنون والثقافة، وذلك بحماية التراث الثقافي، وإبرازه وتطويره، ودعم المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية والثقافية، ودعم تطوير القطاعات الفنية والثقافية.