نظام للحجز المنزلي للمركبات برأس الخيمة 20 يناير

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة تدشين نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات بداية من 20 يناير الجاري، بحيث يتيح هذا النظام الجديد لمالكي المركبات المخالفة الاحتفاظ بمركباتهم في عهدتهم بدلاً من إيداعها في ساحة حجز المركبات، مع التأكيد على مراقبتها إلكترونياً لضمان الالتزام بعدم تحريكها من موقع الحجز المحدد.

تقنيات متطورة

وأوضح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة الإمارة، أن الخدمة ستفعل عبر الأنظمة المرورية، مما يتيح لمالكي المركبات اختيار موقع مناسب لحجز مركباتهم تحت إشرافهم المباشر، مع الالتزام بالعناية بها طوال فترة الحجز.

مشيراً إلى أن النظام الجديد يسهم في تخفيف الضغط على ساحة الحجز، ويعتمد على تقنيات متطورة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية.

وأكد النعيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية شرطة رأس الخيمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الشرطية والمرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التقليدية مثل ازدحام ساحات الحجز.

كما أن إطلاق نظام الحجز الذكي يعكس التزام شرطة رأس الخيمة بالارتقاء بخدمات المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تتيح الخدمة للمتعاملين العناية بمركباتهم المخالفة وتشغيلها بشكل دوري للحفاظ على سلامتها من أضرار التوقف الطويل.

خدمات مرنة

وأوضح النعيمي، أن الخدمة تشمل جميع أنواع المركبات، كما تغطي غالبية المخالفات المرورية، مما يعزز من مرونة الاستفادة من هذه الخدمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الممتلكات وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

مشيراً إلى أن نظام الحجز الذكي للمركبات يمثل نقلة نوعية في الخدمات المرورية ويؤكد حرص شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة على مواكبة التحول الرقمي وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة وابتكار.