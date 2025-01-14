تنظيم النسخة الأولى من ملتقى الحجر الزراعي والبيطري

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة النسخة الأولى من «ملتقى الحجر الزراعي والبيطري» بهدف استعراض أهم المعلومات العلمية والعملية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية العابرة للحدود والحد من دخولها إلى الدولة.

بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتكامل ما بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في هذا المجال. ويأتي الملتقى في إطار حرص الوزارة على استعراض أفضل الممارسات العالمية في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي والبيطري، وتسهيل انسيابية السلع دون المساس بتطبيق معايير الأمن الحيوي.

وفي بداية الملتقى، أكد مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة من أجل تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية وتنظيم عمليات استيرادها في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي نطمح من خلالها لتكون الدولة الأفضل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.