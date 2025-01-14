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شرطة رأس الخيمة تخفض سرعة شارع الشيخ محمد بن سالم اعتباراً من 17 يناير الجاري

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البيان

رأس الخيمة

قررت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خفض السرعة القصوى لشارع الشيخ محمد بن سالم من دوار الشيخ محمد بن زايد (الرفاعة) إلى دوار جزيرة المرجان من 100 إلى 80 كم/ الساعة، لتصبح سرعة ضبط الرادار على الشارع 101 كم/‏‏‏‏ساعة، بدلاً من 121 كم/‏‏ الساعة.

وذلك اعتباراً من السابع عشر من شهر يناير الجاري. وأوضح العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تمكين النقل الآمن للطرق عبر استخدام الأنظمة المرورية الحديثة، وجعلها أكثر أمناً وسلامة.