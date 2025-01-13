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حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يحضران أفراح القطامي والسويدي

  • وليا عهد عجمان وأم القيوين والشيوخ يشاركون في حفل الاستقبال
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وام

رأس الخيمة
سعود المعلا وعمار النعيمي وراشد بن سعود وحشر بن مكتوم ونهيان بن مبارك وحميد القطامي
وام
سعود المعلا وعمار النعيمي وراشد بن سعود وحشر بن مكتوم ونهيان بن مبارك وحميد القطامي
سعود بن صقر وحميد القطامي والحضور
سعود بن صقر وحميد القطامي والحضور
عمار النعيمي وراشد المعلا وعبد الرحمن العويس وراشد بن فهد وحميد القطامي
عمار النعيمي وراشد المعلا وعبد الرحمن العويس وراشد بن فهد وحميد القطامي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة راشد محمد بوغانم السويدي.

تهنئة

وقدم سموهما خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

حضور

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وباركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.