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حمدان بن محمد يحضر أفراح القطامي والسويدي

  • أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يشاركان الأفراح
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البيان

دبي
حمدان بن محمد خلال حفل الزفاف بحضور أحمد بن سعيد وحميد وسعيد القطامي والعريس وذويه
تصوير: خليفة عيسى ومحمد هشام
حمدان بن محمد خلال حفل الزفاف بحضور أحمد بن سعيد وحميد وسعيد القطامي والعريس وذويه
حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد وحميد القطامي والعريس
حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد وحميد القطامي والعريس
أحمد بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد وحميد القطامي والعريس وجانب من الحضور
أحمد بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد وحميد القطامي والعريس وجانب من الحضور
أحمد بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد وحميد وسعيد القطامي والعريس وجانب من حضور الحفل
أحمد بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد وحميد وسعيد القطامي والعريس وجانب من حضور الحفل
منصور بن محمد خلال الحفل بحضور راشد بن حميد وحميد المعلا وأحمد الزعابي وسعيد الرقباني وحميد القطامي وعبد الغفار حسين والعريس
منصور بن محمد خلال الحفل بحضور راشد بن حميد وحميد المعلا وأحمد الزعابي وسعيد الرقباني وحميد القطامي وعبد الغفار حسين والعريس

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي في دبي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة راشد محمد بوغانم السويدي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهنأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.