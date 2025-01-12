وليا عهد الشارقة والفجيرة يشهدان أفراح القواسم في مدينة كلباء

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، بمناسبة زفاف نجله الشيخ صقر بن هيثم القاسمي، على كريمة الشيخ خالد بن راشد القاسمي.

وقدم سموهم تهانيهم القلبية وتبريكاتهم، راجين المولى جل في علاه أن يبارك للعريسين ويجعله زفافاً سعيداً، ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمدينة كلباء، عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وكبار رجال الدولة ورجال الأعمال وأعيان البلاد وأبناء القبائل وجمع كبير من مواطني ومقيمي الدولة.

تخلل حفل الاستقبال عروض فنية قدمتها الفرق الشعبية الإماراتية، محتفين بأفراح القواسم من خلال الأهازيج المتنوعة التي تعكس مظاهر الفرح والبهجة.