وفد قطري يطلع على ركائز مجمع القرآن الكريم بالشارقة

اطلع وفد من دار التقويم القطري اليوم على ركائز مجمع القرآن الكريم بالشارقة الممثلة في مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية التي تسهل الحصول على الإجازات القرآنية بالروايات المختلفة والدراسات والبحوث القرآنية التي يضعها المجمع في مقدمة أولوياته.

كما اطلع الوفد على أبرز مشروعاته العلمية موسوعة التفسير البلاغي وموسوعة مناهج إفراد القراءات إضافة إلى المتاحف القرآنية التي تعرف من خلالها على تاريخ كتابة المصحف الشريف ونوادره ومخطوطاته وعلم القراءات وأعلام القرآن.

وأبدى الوفد إعجابه بهذا الصرح الأكبر من نوعه في العالم والذي يشكل علامة حضارية فارقة في الإرث المعرفي القرآني.

وأكد المهندس فيصل محمد الأنصاري المدير التنفيذي في دار التقويم القطري أن مجمع القرآن الكريم بالشارقة برؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يعد نبراساً للعلم والمعرفة وصرحاً متفرّدا في خدمة القرآن الكريم وعلومه مشيداً بالجهود التي تبذلها الشارقة للعناية بالقرآن الكريم وعلومه والدراسات والبحوث القرآنية المتخصصة في التفسير البلاغي وعلوم القراءات ونفائس المخطوطات القرآنية وإبراز الدور المعرفي والحضاري والإنساني للدين الإسلامي الحنيف.

وقدم الدكتور فيصل السويدي مدير إدارتي المتاحف والاتصال والتسويق المؤسسي للوفد الزائر شرحاً حول دور المجمع ورؤيته ورسالته في تعزيز دور الثقافة الإسلامية والعناية بخدمة القرآن الكريم.







