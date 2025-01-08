«أمانة المجلس الوطني» تناقش استراتيجية الحكومة في البحث والتطوير

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ضمن برنامج إثراء، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي سيناقشه المجلس اليوم في جلسته الخامسة من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر.

وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات ذات العلاقة بالبحث والتطوير، والجهات المعنية بموضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير في الدولة.

كما تم استعراض محاور الموضوع العام والتي تشمل، حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة.