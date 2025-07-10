«الوطني للإعلام» يتسلم «الورقة البيضاء» من «تريندز»

تلقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، «الورقة البيضاء» التي أعدها مركز تريندز للبحوث والاستشارات بصفته شريكاً معرفياً، والتي تتناول مخرجات وتوصيات الكونغرس العالمي للإعلام 2024.

وناقش معاليه، خلال لقائه وفد المركز برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، في مقر المكتب بأبوظبي، بحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، الرؤى التي تضمنتها الورقة، والتي ركزت على تحديات وفرص التقاطع بين الإعلام والذكاء الاصطناعي، إلى جانب سبل تعزيز صناعة المحتوى الرقمي.