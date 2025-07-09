أنور قرقاش يثمن دور عبدالله بن زايد في رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر، إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً وموثوقاً، مشيراً إلى الجهد العظيم الذي قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة.

وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أثمر اليوم عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر. إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق."