محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان حمد بن عيسى بفوز البحرين بـ «خليجي 26»

محمد بن راشد: البحرين.. نشكركم على الروح القتالية.. ألف مبروك كأس الخليج

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بفوز البحرين بـ«خليجي 26»، وأشاد سموه بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة.

ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ«خليجي 26» وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمنتخب البحرين الفوز بكأس الخليج، ودون سموه في حسابه على منصة «إكس»: البحرين.. نشكركم على الروح القتالية.. جمال الأداء.. المتعة الرياضية.. ألف مبروك كأس الخليج.. وأضاف سموه: ألف مبروك لأخي الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.. ألف مبروك لشعب البحرين الشقيق.. هاردلك للمنتخب العماني الذي قدم أداءً بطولياً. وتابع سموه: شكرنا للكويت.. أميرها أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وشعبها المضياف على حسن التنظيم.. في بطولة قربت الجميع من الجميع. وختم سموه: جمعتنا الكويت في هذه البطولة على المحبة.. والأخوة.. والروح الرياضية الجميلة.

منصور بن زايد: أداء متميز للمنتخبين الشقيقين البحريني والعماني.. وأبارك للكويت

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، فوز مملكة البحرين بـ«خليجي 26». ودون سموه في حسابه على منصة «إكس» قائلاً: أهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى، والشعب البحريني الشقيق، بفوز المنتخب بـ «خليجي 26».. أداء متميز للمنتخبين الشقيقين البحريني والعماني..كما أبارك لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً بـنجاح تنظيم البطولة.

حمدان بن محمد: خليجنا واحد وفرحتنا واحدة.. ومبروك لكل شبابنا

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المنتخب البحريني بفوزه بلقب كأس الخليج 26، ودون سموه في حسابه على منصة «إكس»: مبروك للمنتخب البحريني تحقيق لقب كأس الخليج 26.. فوز مستحق وأداء مميز وروح قتالية عالية تستحق الإشادة، كذلك نشكر نجوم المنتخب العُماني على الأداء الجميل، وتحية للكويت على هذا التنظيم الرائع. وأضاف سموه: ويبقى خليجنا واحد وفرحتنا واحدة.. ومبروك لكل شبابنا.

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مكتوم بن محمد: أداء متميز للبحرين وعمان اختتم دورة خليجية رائعة

كما بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لمملكة البحرين قيادة وشعباً الفوز بـ«خليجي 26». ودون سموه في حسابه على منصة «إكس»: أبارك لمملكة البحرين قيادة وشعباً الفوز بـ«خليجي 26»، أداء متميز لمنتخبي مملكة البحرين وسلطنة عمان، اختتمنا به دورة خليجية رائعة تجدد روح خليجنا الواحد.

هزاع بن زايد: مبارك للبحرين الشقيقة قيادة وشعباً الفوز بـ «خليجي 26»

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، بفوز منتخب البحرين بـ«خليجي 26»، ودون سموه في حسابه على منصة «إكس»: مبارك للبحرين الشقيقة قيادة وشعباً الفوز بـ«خليجي 26» وكل التقدير للمنتخبين البحريني والعماني على مباراة ختامية موفقة، متمنين لجميع المنتخبات المشاركة السداد والتوفيق في المنافسات المقبلة، وكل التحية للكويت الشقيقة على التنظيم الناجح للبطولة.