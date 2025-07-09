الفجيرة تستضيف العرس الجماعي الـ27 نوفمبر المقبل

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تُنظّم حكومة الفجيرة العرس الجماعي الـ27، وذلك في 21 نوفمبر المقبل، استمراراً في دعم الشباب وتعزيز التماسك المجتمعي.

تماسك مجتمعي

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن العرس الجماعي يمثل مبادرة استراتيجية لدعم الشباب في بداية حياتهم الأسرية، وتوفير بيئة اجتماعية مستقرة تعزز التماسك المجتمعي.

مُشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم المبادرات المختلفة، لما لها من أثر إيجابي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، والمحافظة على التقاليد الأصيلة، وتيسير الزواج بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء الأسرة وتحصين المجتمع.

ودعت لجنة العرس الجماعي في الفجيرة، شباب الإمارة من المواطنين المقبلين على الزواج إلى الانضمام إلى هذه المبادرة المجتمعية، لما تقدمه من دعم فعّال يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمراسم الزواج، وتمكينهم من بدء حياتهم الزوجية بأقل التكاليف، في إطار من التعاون والتكافل.