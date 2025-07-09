«الوطني» ينظم برنامجاً تدريبياً لتطوير الأداء بالمراسم

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمقرها في دبي، البرنامج التدريبي المتخصص في «المراسم والبروتوكول»، بمشاركة متدربين من عدد من الجهات، منها محاكم دبي وأكاديمية ربدان وجامعة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الوطنية.

وكرم الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، المشاركين في البرنامج، وسلمهم شهادات المشاركة، بحضور طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد أن تنظيم هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الأمانة العامة على ترسيخ الشراكة المؤسسية، وتعزيز التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأكاديمية في الدولة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن البرنامج يعكس التزام المجلس الوطني الاتحادي بنقل المعرفة والخبرات في مجال المراسم والبروتوكول، وتسليط الضوء على أهم القواعد والتطبيقات العملية في تنظيم واستقبال الوفود والمناسبات الرسمية، إلى جانب إبراز الدور المحوري لإدارة شؤون الأعضاء، من خلال التنسيق الفاعل بين الأعضاء وأجهزة الأمانة العامة بالمجلس.

عبّر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمجلس الوطني الاتحادي، رئاسة وأمانة، على تنظيم هذا البرنامج التدريبي النوعي، مؤكدين أن الدورة شكلت تجربة معرفية متميزة، جمعت بين التحليل والتطبيق العملي والتفكير الإبداعي، ضمن تنظيم رفيع المستوى يعكس حرص الأمانة العامة على تبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة.

وأشادوا بجهود المحاضرين والإداريين، معربين عن تقديرهم لكل من أسهم في إنجاح البرنامج، ومؤكدين أن المهارات المكتسبة سيكون لها أثر مباشر في تطوير الأداء البروتوكولي لمؤسساتهم على الصعيدين الوطني والدولي، بما يواكب الصورة المشرفة لدولة الإمارات.