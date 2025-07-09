نهيان بن مبارك: بودكاست «الوثيقة» نموذج رائد في تسخير الإعلام لتعزيز الهوية الوطنية

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، فريق العمل المشارك في إنتاج بودكاست «الوثيقة»، المشروع الإعلامي الوطني الذي أطلقته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف توثيق محطات مضيئة من تاريخ دولة الإمارات، وتقديمها بصوت وإبداع أصحاب الهمم ضمن رؤية ثقافية معاصرة.

وأثنى معاليه على المشروع وما يحمله من رسالة وطنية وإنسانية، مؤكداً أن «الوثيقة» يمثل نموذجاً رائداً في تسخير الإعلام لتعزيز الهوية الوطنية، وتمكين أصحاب الهمم من الإسهام الفاعل في صياغة الرواية التاريخية للدولة.

وقال: «سعدتُ باستقبال هذا الفريق الملهم، الذي يعكس من خلال مشروع «الوثيقة» جوهر قيم التسامح والتمكين والشراكة المجتمعية. لقد قدّم أصحاب الهمم نموذجاً مُشرّفاً في الإبداع الإعلامي، وأثبتوا أن لديهم القدرة على نقل تاريخ الوطن بأسلوب مؤثر وعميق.

وتُجسد هذه الجهود الرؤية الحكيمة والملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي أصحاب الهمم اهتماماً بالغاً، ويؤمن بدورهم المحوري في بناء المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية».

من جانبه، أعرب عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن اعتزازه الكبير بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مشيداً بما يقدمه معاليه من دعم متواصل لأصحاب الهمم، والدعم المعنوي الكبير لفريق المشروع.

من جهة أخرى، وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والمراكز المشاركة في البرامج الصيفية

لصندوق الوطن، بعدما شهد اليومان الأول والثاني إقبالاً فاق التوقعات، مؤكداً على حق أبناء وبنات الإمارات في مناطق الدولة كافة بالمشاركة والاستفادة مما تقدمه هذه البرامج.

ودعا معاليه كل مدرسة ومركز ثقافي وشبابي مشارك إلى توثيق أنشطته اليومية عن طريق الصور الفوتوغرافية والفيديو طوال فترة البرامج الصيفية، على أن يتم تقييم الصور و«الفيديوهات» التي توثق أهم الأنشطة، لاختيار أفضل مدرسة مشاركة.

وفقاً لما تقدمه من أنشطة متميزة وجودة في التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور. وأكد معاليه أهمية تحفيز الطلبة المشاركين في «العربية لغة القرآن» عن طريق تنظيم مسابقات داخل كل فصل، وكل مدرسة في قراءة وحفظ بعض سور القرآن، إضافة إلى مسابقة في التجويد والتلاوة.

جاء ذلك خلال متابعة معاليه أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي انطلقت أول من أمس في إمارات الدولة كافة، وشهدت كثافة كبيرة في الحضور والتسجيل خلال اليومين السابقين.

وثمن ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، جهود المدارس والمراكز المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن لما لها من أثر عظيم في تحقيق النجاح والتميز، وتحقيق حالة من الرضا والسعادة لدى أولياء الأمور والطلاب المشاركين.