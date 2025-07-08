الشارقة تصدر قراراً بتنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم "الثلاثاء في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع آلية تسهم في تنظيم الاستفادة من خدمات الخصم من قيمة المخالفات والتسديد بشكل مبكر، وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية.

وبحسب القرار الذي سيبدأ تطبيقه من 1 أبريل 2023م يُعفى مرتكبو المخالفات المرورية بنسبة 35‎%‎ حال قيامهم بالسداد خلال 60 يوم من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية وبدل حجز المركبة وكامل غرامات التأخير إن وجدت.

ويعفى مرتكبو المخالفات المرورية بنسبة 25‎%‎ حال قيامهم بالسداد بعد مرور 60‎ يوم وقبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية فقط.

ووفقاً للقرار يكون سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة وبدل حجز المركبة وغرامة التأخير كاملاً إذا قام المخالف بالسداد بعد مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية، واستثنى القرار تطبيق الإعفاء على المخالفات المرورية المشددة.