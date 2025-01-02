«استشاري الشارقة» يوجّه 188 سؤالاً لممثلي الحكومة

وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 188 سؤالاً لممثلي الحكومة خلال 2024، و تلقى 81 مقترحاً من الأعضاء والجمهور، بالإضافة إلى معالجة 120 شكوى وردت من المواطنين والمقيمين، كما تم إصدار 16 توصية تمثل جزءاً أساسياً من نتاج أعماله التي قدمت للحكومة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس: إن المجلس نجح في 2024 في تقديم نموذج برلماني فعّال يعكس رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وصياغة السياسات العامة، مؤكداً السعي تلحقيق المزيد من الإنجازات، في وقت أشار فيه إلى أن التعاون حكومة الشارقة يمثل حجر الأساس لتحقيق الإنجازات.

من جانبه أوضح أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، أن الأمانة العامة عملت بجد لتوفير الدعم الكامل لأعمال المجلس ودعم جهود أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن هذه الجهود تأتي انعكاساً لرؤية المجلس في الإسهام في مسيرة التطوير المستمر.

وتضمنت إنجازات 2024 انعقاد 16 جلسة ناقشت عدة موضوعات وقضايا، منها إقرار 9 مشروعات قوانين جديدة تناولت مجالات مختلفة لدعم التشريعات المحلية، شهدت جلساتها 247 مداخلة برلمانية ثرية قدم خلالها الأعضاء رؤاهم ومقترحاتهم البناءة.