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الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تشارك في ملتقى الوقاية من المخدرات

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البيان

دبي

شاركت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2025، الذي نظمته وزارة الداخلية مؤخراً بأبوظبي، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن».

وتأتي مشاركة المؤسسة بهدف تسليط الضوء على جهودها ورؤيتها المتكاملة في التصدي لظاهرة الإدمان، عبر تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التوعوية، التي استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع، من اليافعين والشباب وأولياء الأمور إلى المختصين بالصحة النفسية والعاملين في قطاعات التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الشخصيات المجتمعية المؤثرة.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية، أن هذه المشاركة تأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، وتطوير الخدمات النفسية، وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتة إلى أهمية تمكين الأسرة كونها عنصراً محورياً في دعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات .