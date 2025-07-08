خلوة لصياغة مستقبل الإعلام في عجمان

نظم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان خلوة إعلامية متخصصة، جمعت مسؤولي الاستراتيجية والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة بالإمارة ومجلس الإمارات للإعلام، وذلك ضمن جهود تعزيز التكامل الإعلامي الحكومي وصياغة توجهات مبتكرة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وأكد محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن رؤية الإمارة المستلهمة من توجيهات القيادة الرشيدة، أرست مكانة راسخة للإعلام كشريك فاعل في التنمية ومحفز للوعي المجتمعي، وجسر لبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وأشار الكعبي إلى أن المكتب الإعلامي يعمل على تحويل هذه التوجيهات إلى برامج ومبادرات، تجعل من الإعلام الحكومي قوة ناعمة، تعزز جهود التنمية المستدامة، مؤكداً أن دور الإعلام لم يعد مكملاً، بل أصبح عنصراً محورياً في بناء الاتصال الفعال ودعم الأداء الحكومي الذكي والمتكامل.

وأضاف أن الخلوة الإعلامية تناولت مجموعة من المحاور، وانتهت إلى عدة أفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ، من أبرزها: استشراف المستقبل في إدارة الأزمات الإعلامية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتفعيل الهوية الإعلامية المؤثرة لإمارة عجمان، والابتكار في إنتاج المحتوى الإعلامي الحكومي.

وأوضح أن الخلوة وفرت مساحة مفتوحة لتبادل الأفكار وتحويل التطلعات إلى مشاريع نوعية تترجم رؤى القيادة إلى واقع ملموس، واصفاً إياها بأنها منصة للعصف الذهني، ومختبر للإبداع، وانطلاقة جديدة نحو إعلام حكومي أكثر جاهزية وتأثيراً.

وأكدت أمل البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمكتب الإعلامي، أن اللقاء شكل محطة استراتيجية لصياغة المستقبل الإعلامي للإمارة، مشيرة إلى أن الخلوة تتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية الإعلامية الجديدة، والتي تعكس أولويات حكومة عجمان وتوجهاتها المستقبلية.