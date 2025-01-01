حمدان بن محمد: مستمرون بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل دبي وأهلها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ومضافرة الجهود برؤية واضحة لمتطلبات ريادة القطاعات الحيوية، وجعل الابتكار السمة الأساسية لكل مسعى هدفه التطوير إلى الأفضل، كلها عوامل ستظل من الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، والمستدامة في دبي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه جمعاً من الأعيان وكبار المسؤولين في مجلس زعبيل بدبي، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء.

برزة الشيخ حمدان بن محمد تصوير : محمد هشام

سموه:

جعل الابتكار سمة أساسية للتطوير إلى الأفضل ركيزة للتنمية المستدامة في دبي

نرجو أن يكون 2025 عام خير ونماء لدولتنا وسلام واستقرار للمنطقة والعالم

التفاؤل بأن القادم أجمل والإصرار على تحويل التحديات إلى إنجازات نهج تنموي لصنع المستقبل

مضاعفة الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية وتوسيع دائرة مشاركتها في كل القطاعات

وهنأ سمو ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الحضورَ، بمناسبة حلول العام الجديد، معرباً عن أمنياته للجميع بالتوفيق في خدمة الوطن، ومواصلة العمل على رفعة شأنه، وتوطيد دعائم تقدمه وازدهاره.

وقال سموه: «نرجو أن يكون العام الجديد عام خير ونماء لدولتنا في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يعم فيه السلام والاستقرار كل ربوع المنطقة والعالم.

التفاؤل بأن القادم أجمل، والعزيمة على النجاح، والإصرار على تحويل التحديات إلى إنجازات أسس ثابتة لنهجنا التنموي، الذي نصنع من خلاله المستقبل».

ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الحضور إلى تكثيف العمل على طرح وتنفيذ المشاريع والمبادرات النوعية، وتقديم المزيد من الحلول المبتكرة والخدمات، التي لا تلبي فقط تطلعات المواطن والمقيم والزائر، بل تتجاوزها إلى ما هو أعلى جودة وأكثر كفاءة، لتظل دبي دائماً المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، مشدداً سموه على ضرورة مضاعفة الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية، لا سيما الشباب منهم، وتوسيع دائرة مشاركتهم في كل القطاعات، وضمن مختلف التخصصات.

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «مع نهاية هذا العام، استقبلت جمعاً من الأعيان وكبار المسؤولين في مجلس زعبيل بدبي ناقشنا خلاله ما حققته دبي من إنجازات في 2024 والتي شملت كافة القطاعات الحيوية كما بحثنا خططنا ومشاريعنا المستقبلية لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي متطور للريادة وللابتكار والتكنولوجيا، ووجهة سياحية مفضّلة ومطاراً للعالم مستمرون بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل دبي وأهلها وكلنا شركاء في هذا الهدف... كل عام ودولتنا وشعبنا والمنطقة والعالم بخير وسلام».

وتطرق اللقاء إلى أبرز الإنجازات، التي شهدتها دبي في العام 2024، والأداء القوي لمعظم قطاعاتها الحيوية، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي متطور للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية واللوجستية، وكوجهة سياحية مفضّلة ومحور رئيس لحركة الطيران العالمية، فضلاً على التقدم المتحقق في مجالات الاستدامة والتطوير المجتمعي.