سيف بن زايد: الإمارات ملتزمة بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الإمارات تقود جهوداً دولية متقدمة لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، لافتاً سموه إلى التزام الإمارات بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تقود دولة الإمارات جهوداً دولية متقدمة لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، عبر مبادرة الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً».

وأضاف سموه: «في هذا الإطار، نظّمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع UNICRI، تدريباً إقليمياً في بوينس آيرس، شارك فيه 150 ضابطاً من 10 دول في أمريكا اللاتينية.

تضمن التدريب استخدام أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي لتسريع التحقيقات والتعرف إلى الضحايا، كما تم توفير هذه الأدوات مجاناً للدول غير القادرة، دعماً للتعاون الدولي.

المبادرة تعكس التزام الإمارات بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً».