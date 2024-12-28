حاكم أم القيوين وولي عهده يحضران أفراح الكتبي والغفلي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي عبيد بن ضاعن الكتبي، بمناسبة زفاف نجله «راشد»، على كريمة راشد حمد بن سويف الغفلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاتحاد بمنطقة فلج المعلا بأم القيوين، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية.

والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين. وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة.