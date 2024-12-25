«تنفيذي الشارقة» يطلع على الخدمات العلاجية لكبار المواطنين

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس ضمن اجتماعه الأسبوعي مستجدات العمل الحكومي في الإمارة، واطلع على تقارير أعمال الدوائر والهيئات الحكومية، وتعرف على سير العمل في المشروعات التنموية، التي تنفذ في مختلف المدن والمناطق.

واطلع المجلس على مقترحات تطوير برنامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل في الإمارة الخاص بإعداد وتأهيل الباحثين عن عمل بأفضل البرامج التدريبية والتطويرية، وعلى تقرير نتائج تطبيق قرار المجلس رقم 19 لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار المواطنين في إمارة الشارقة.

والذي يهدف إلى وقاية كبار السن من الأمراض، التي تصيب الأسنان والفم وعلاج المشاكل الصحية المرتبطة بها، وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الدائمة لرعاية كبار السن، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات، التي توفر العيش الكريم والاستقرار والرفاهية لهم.

وتضمن التقرير إجراءات تقديم الخدمة وإحصاءات كبار السن المستفيدين منها، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين الصحي لعلاج الأسنان منذ تطبيق القرار أكثر من 16 ألف مستفيد.