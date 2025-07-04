«كهرباء الشارقة» تنجز أعمال الصيانة الشاملة في محطة الرحمانية لضخ الغاز الطبيعي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة بإدارة الغاز الطبيعي أعمال صيانة شاملة في محطة خفض الضغط بمنطقة الرحمانية، والتي تُعد من أبرز المرافق الحيوية ضمن شبكة الغاز بالإمارة.

وذلك بهدف رفع مستوى الاعتمادية التشغيلية من 50 % إلى 100 %، من خلال صيانة وإعادة تشغيل الوحدة الاحتياطية في المحطة، بما يسهم في ضمان استمرارية إمداد الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي في الإمارة، والتزامها بتوفير خدمات مستدامة وآمنة تواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة شملت فحص وصيانة الأنظمة والمعدات التشغيلية، واختبار أنظمة التحكم والضغط، والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل وصمامات الأمان، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية المعتمدة، لضمان الأداء الأمثل للمحطة.