تحيي دولة الإمارات اليوم ذكرى يوم الشهيد تخليداً لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات الشرف خلال أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وفي كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 من شهر نوفمبر من كل عام، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الوفاء لتضحيات شهداء الوطن مسؤولية الجميع من خلال مواصلة العمل المخلص من أجل رفعة دولة الإمارات والمحافظة على مكتسباتها وتعزيز قوتها وريادتها حتى تظل دائماً رمزاً للعزة والمنعة ونموذجاً للتقدم والازدهار.

وقال سموه، إن شهداء الوطن تركوا إرثاً خالداً من القيم النبيلة والقدوة الحسنة للأجيال المقبلة.

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة:

في يوم الشهيد، نستحضر أعمق معاني الإخلاص والانتماء والتضحية من أجل الوطن بالدماء والأرواح، ونحيي ذكرى لا تحيط بها الكلمات ولا يختصرها يوم واحد في العام، إنها ذكرى من صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه ولم يترددوا في بذل أغلى ما يملكون دفاعاً عن دولة الإمارات وصون سيادتها وأمنها ومكتسباتها، وتركوا إرثاً خالداً من القيم النبيلة والقدوة الحسنة للأجيال المقبلة.

إن ما قدمه الشهداء للوطن لا يمكن أن يقابله شيء، لكن الوفاء لهم ولتضحياتهم مسؤوليتنا جميعاً من خلال مواصلة العمل المخلص من أجل رفعة الإمارات والمحافظة على مكتسباتها وتعزيز قوتها وريادتها حتى تظل دائماً رمزاً للعزة والمنعة ونموذجاً للتقدم والازدهار.

في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، نتوجه بالتحية والتقدير إلى أبناء قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الكفؤة وكل من يواصل أداء واجبه في حماية الوطن وصون أمنه وحماية مكتسباته.

كما نتوجه بخالص التقدير إلى أسر الشهداء وذويهم الذين تحملوا بصبر وشجاعة أثر الفقد، ونؤكد أن رعايتهم أولوية رئيسية ونهج متواصل، لأن دولة الإمارات لا تنسى أبداً أبناءها الأوفياء، وما قدموه من تضحيات سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن عبر الأجيال. رحم الله الشهداء الأبرار وأدام على دولة الإمارات أمنها وعزها واستقرارها.

محمد بن زايد:

شهداء الوطن تركوا إرثاً خالداً من القيم النبيلة والقدوة الحسنة

نستحضر أعمق معاني الإخلاص والانتماء والتضحية

نحيي أبناء قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الكفؤة

خالص التقدير لأسر الشهداء وذويهم لتحملهم أثر الفقد

رعاية أسر الشهداء أولوية رئيسية ونهج متواصل