اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بحفل تكريم شمل الحاصلين على وسام رئيس مجلس الوزراء، والمنشآت الصحية الحاصلة على تصنيف 5 نجوم في نظام التصنيف العالمي للخدمات الحكومية، والأفضل أداءً في نظام «أفكاري»، والمشاريع الابتكارية الرائدة، والأبحاث العلمية، والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تكريم الإدارات الداعمة وفرق العمل المعنية بتنظيم فعالية الابتكار المؤسسية.

وأتى التكريم تتويجاً لجهود المؤسسة في توظيف الابتكار كدافع رئيسي لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء، ومشاركتها في هذا الحدث الوطني عبر مجموعة من الفعاليات النوعية التي ضمت معارض ومسابقات وبرامج تدريبية تطبيقية، ركزت على تطوير القدرات الابتكارية للكوادر الصحية وتعزيز الشراكات والارتقاء بتجربة المرضى. وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير مركز التدريب والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن ترسيخ الابتكار في منظومة الرعاية الصحية يرتبط بالقدرة على تحويل المعرفة والأفكار والتقنيات الحديثة إلى حلول قابلة للتطبيق، تحقق قيمة ملموسة للمرضى والمجتمع، وتسهم في تعزيز جودة الخدمات وكفاءة تقديمها واستدامة تطويرها، مشيرة إلى أن الاستثمار في الابتكار يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الصحي.

وتضمنت أجندة المؤسسة خلال شهر الإمارات للابتكار عدداً من الفعاليات النوعية، أبرزها معرض «مستقبل الرعاية.. اليوم»، ومعرض الابتكار للذكاء الاصطناعي، ومعرض «مبتكرون يصنعون المستقبل: حلول ابتكارية لأثر مستدام»، والتي سلطت الضوء على التطبيقات العملية للابتكار الطبي والحلول الذكية والتحول الرقمي، وأتاحت المجال أمام الطلبة لتقديم مشاريع وأفكار مبتكرة في مجالات الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي إطار تطوير القدرات الابتكارية، قدمت المؤسسة برنامج «الابتكار نحو الغد»، الذي ركز على تحليل التحديات وفهم احتياجات المستفيدين وتطوير حلول مبتكرة، وبرنامج «عائد يتجاوز الأرقام»، الذي استعرض منهجيات قياس العائد على الاستثمار في الابتكار وأثره المالي والتشغيلي والمجتمعي.

وتعزيزاً للتطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، أقامت المؤسسة بالتعاون مع شركة «فايزر» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فعالية «عيادة الذكاء الاصطناعي» (The AI Clinic)، تحت شعار «التعلم بالممارسة»، بهدف تنمية مهارات الكوادر الصحية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المهنية في البحث والتطوير الدوائي والرعاية الصحية. كما أثمر التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي تنفيذ أربع فعاليات ركزت على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول مبتكرة في مجال الصحة النفسية، وبناء مساعدي الذكاء الاصطناعي، وتطبيق منهجيات الابتكار، بما يعزز الربط بين الابتكار والتحديات الواقعية وتطوير المهارات التطبيقية.