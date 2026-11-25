أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تطوير منصة متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي، تضم نحو 7 تيرابايت من البيانات، جرى تجميعها وأرشفتها من 5 أنظمة، ضمن السحابة السيادية لدولة الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز جودة البيانات وحوكمتها، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وإرساء الأسس لجيل جديد من الخدمات التأمينية الذكية والاستباقية.

وقال محمد الخياط، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة: «يمثل تطوير المنصة خطوة استراتيجية في بناء منظومة متكاملة لإدارة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات، ويعزز حماية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين من خلال ضمان دقة بيانات التوظيف والاشتراكات، واستدامة صرف المعاشات والمنافع التأمينية بسلاسة وموثوقية».

وأضاف: «تتيح المنصة دمج البيانات وتحليلها للكشف المبكر عن التحديات المحتملة في الخدمات وإجراءات التسجيل، وتحسين التخطيط المؤسسي وإدارة المخاطر، بما يدعم اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات دقيقة، ويمهّد لتطوير خدمات أكثر استجابة لاحتياجات المتعاملين».

بنية رقمية

وتوفر المنصة بيئة متقدمة لتوحيد البيانات وتحليلها وفق معايير الحوكمة والأمن والجودة، بما يدعم الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد طُوّرت ضمن السحابة السيادية لدولة الإمارات لتعزيز حماية البيانات الحساسة للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأصحاب العمل، وضمان موثوقية إدارتها.

كما تسهم في الكشف المبكر عن التحديات التشغيلية، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات استباقية تستند إلى البيانات والتحليل، بدلاً من الاقتصار على الاستجابة للطلبات بعد تقديمها.

وأكدت الهيئة أن المشروع يشكّل أساساً رقمياً موثوقاً به لتطوير خدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بما يدعم حماية الحقوق التأمينية، ويعزز استدامة المنظومة وكفاءتها، ويرسّخ ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية.