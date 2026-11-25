ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء، شهد اعتماد حزمة من المبادرات والقرارات الاستراتيجية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، إلى جانب دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية.

وأكد سموه أن الهدف أن تكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر كفاءة وجاهزية لتقنيات المستقبل.

وفي تدوينة لسموه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قال: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على خطة إطلاق المساعد الحكومي الشخصي «ميره» والذي سيكون متوفراً ابتداءً من مارس القادم لجميع المتعاملين في حكومة الإمارات. كما وجهنا خلال الاجتماع بتشكيل فرق العمل التنفيذية لتسريع العمل على المساعد الشخصي، ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بربط خدماتها مع المساعد الشخصي وفق خطط زمنية معتمدة من مجلس الوزراء.. ندخل مرحلة جديدة في تقديم خدمات الحكومة، حيث يمكن للمتعامل التحدث مع الحكومة بلغته… والحصول على الخدمات الحكومية بكلماته.. وتكريس أوقاته لأعماله وليس لمعاملاته».





وأعلن سموه اعتماد الشكل الجديد للخدمات الحكومية، قائلاً: «اعتمدنا اليوم بحمدالله وبحضور أهم 1000 مسئول في الحكومة الاتحادية الشكل الجديد لخدمات حكومة الإمارات . واجهة واحدة لجميع خدمات الحكومة، على شكل مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي على هاتف كل مواطن ومقيم وزائر.. حيث يستطيع المتعامل التحدث معه بلغته البسيطة .. وطلب الخدمة الحكومية».

ويمثل المساعد الحكومي الشخصي «ميره» تحولاً في آلية تقديم الخدمات، إذ يتيح للمتعاملين التواصل مع الجهات الحكومية عبر محادثة مباشرة، وطلب الخدمات وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى البحث عن الإجراءات أو التنقل بين المنصات المختلفة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان.

استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي

كما أعلن سموه اعتماد الاستراتيجية الحكومية الشاملة للذكاء الاصطناعي المساعد، والمنظومة التقنية الوطنية «FedAI»، لتكون بنية تحتية موحدة وآمنة وسيادية لتطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز تكامل الأنظمة الحكومية ويدعم كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال سموه في تدوينته: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع الاستراتيجية الحكومية الشاملة للذكاء الاصطناعي المساعد ... واعتمدنا المنظومة التقنية الوطنية «FedAI» لتكون بنية تحتية موحدة وآمنة وسيادية لتطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ... هدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر كفاءة وجاهزية لتقنيات المستقبل ..».

177 مليار درهم تدفقات الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، أشار سموه إلى اعتماد مسار جديد للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، إلى جانب استعراض نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الإماراتي وثقة المستثمرين الدوليين.

وقال سموه: «اعتمدنا خلال الاجتماع مساراً جديداً للجان الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول العالم بهدف تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ... كما اطلعنا على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ... الإمارات اليوم ضمن العشرة الكبار عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ... بقيمة بلغت 177 مليار درهم خلال 2025 ... ورصيد استثمار أجنبي مباشر وصل إلى 1.174 تريليون درهم ... اقتصاد الإمارات يواصل نموه ... وثقة العالم بدولتنا تتعزز ... وشراكاتنا الدولية تتوسع».



