أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تنعم بالأمن والأمان والعز والخير، بفضل قيادتها الملهمة والواعية، ومؤسساتها الراسخة، والتلاحم الشعبي الأصيل، مشدداً على أن هذه المقومات تعزز قدرة الدولة على مواجهة الظروف الاستثنائية بعزيمة وثبات.

وقال قرقاش، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه تشرف بحضور افتتاح دور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأضاف أن الإمارات تمضي بثقة وتفاؤل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً، مستندة إلى قيادة ملهمة ومؤسسات قوية وتلاحم وطني يعكس أصالة العلاقة بين القيادة والشعب، ويشكل ركيزة أساسية في تعزيز مسيرة الدولة التنموية وترسيخ مكانتها.