



نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ أولياء العهود، ونواب الحكّام، وسموّ الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (148) لسنة 2026، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينصّ على ما يلي: «يُدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 24 نوفمبر 2026، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية».

وبدأت مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لدى وصولهما إلى مقر المجلس بأبوظبي، ليتوجه سموّهما بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال، ومن ثم انتقلا إلى قاعة زايد، حيث استُهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وتفضّل بعد ذلك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.

ثم تُلي مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، الذي أصدره صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله.